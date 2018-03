Nach vier "Bibi & Tina"-Filmen hat Lisa-Marie Koroll (19) nun die Reitsachen abgelegt und sich buchstäblich in Schale geschmissen! Die Tina-Darstellerin erschien zur Weltpremiere des letzten Bibi-Films in einem "Hello Kitty"-Kleid, dessen Rock die Kultmieze auf weißem Plastik abbildete. Auch die Haare waren neu: Frisch erblondet strahlte ihre Mähne zum Cat-Dress. Steckt dahinter auch ein beruflicher Neuanfang? "Die Haare sind neu, weil ich ein neues Filmprojekt habe, die haben sich das einfach gewünscht. Das Outfit steht schon lange! Es hat bisher noch niemand getragen, da war noch niemand so verrückt wie ich", erklärte die Schauspielerin im Promiflash-Interview.



