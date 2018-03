Beim Bachelor kommt es in der aktuellen Staffel noch zu keinem richtigen Kuss. Sebastian Pannek (30) lässt trotz romantischer Dates die Ladys zappeln. Ex-Bachelorette-Kandidat Tim Niesel kann das nur wenig nachvollziehen, wie er im Promiflash-Interview verrät: "Ich verstehe gar nicht, warum der noch nicht so in die Vollen geht!" Doch das könnte sich ja in der kommenden Folge schon ändern, falls Basti seine Zurückhaltung endlich überwindet. Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de.



