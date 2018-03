Die schöne Victoria Swarovski (23) stammt aus einer schwerreichen österreichischen Unternehmerfamilie, der Hersteller von Kristallsteinen macht jedes Jahr Milliardenumsätze. Doch die Let's Dance-Siegerin vom letzten Jahr ist trotzdem total bodenständig. Germany's next Topmodel 2016, Kim Hnizdo (20), ist deswegen richtig begeistert von Victoria: "Ich habe neulich auf’m Bambi oder so Victoria Swarovski kennengelernt, also ihre Eltern sind ja überreich, so richtig krankhaft reich und sie ist ungefähr die süßeste und netteste Person, die ich seit Langem kennengelernt hab", erklärt sie gegenüber Promiflash.



