Wird aus Sebastian Pannek (30) und Kattia Vides (28) das nächste Bachelor-Paar? Nicht, wenn es nach Oliver Sanne (30) geht: Der Ex-Bachelor, der 2015 die große Liebe in der Kuppelshow suchte, glaubt nicht daran, dass Sebastian und Kattia eine gemeinsame Zukunft haben. "Er ist wahrscheinlich nur begeistert von ihrem Temperament und ihrem Aussehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er das dann in seiner Zeit als Bachelor da vor Ort ganz gut nutzen kann und auch Spaß hat mit ihr", offenbarte Oliver im Interview mit Promiflash. Stattdessen glaubt das Männermodel an den Funkenflug zwischen Sebastian und Viola Kraus (26) – genau wie Kattia eine Kandidatin, die bereits für heftige Lästerattacken im Haus der Bachelor-Ladys sorgte.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de