Auch dieser Reality-TV-Star kämpft erneut bei Fame Fighting

Fame Fighting, die zweite für diesen Realitystar mit Wettkampferfahrung. Wie nun auf Instagram bekannt wird, steigt Tommy Pedroni (30) in diesem Jahr erneut in den Ring bei dem Promi-Box-Event. "Wie wir alle wissen, liebt Tommy Probleme, wenn es nicht seine eigenen sind. Er kämpfte letztes Jahr gegen Jonathan Steinig und besiegte ihn durch K. o. Er will sich dieses Jahr einer größeren Herausforderung stellen und seine Win Streak weiter ausbauen", heißt es in der offiziellen Ankündigung.

Gegen wen sich Tommy im Oktober duellieren wird, ist noch nicht klar. Doch der noch unbekannte Gegner scheint bereits ganz heiß auf den Fight zu sein. "Doch sein Gegner will genau das verhindern und Tommy stoppen! Wir sind uns sicher, es wird ein Feuerwerk! Tommy will ein zweites Mal den Bonus “Knock Out of the Night” abräumen, wir sind gespannt!", heißt es weiter auf Social Media zu der erneuten Fame-Fighting-Teilnahme des ehemaligen Schwimmers.

Als der Anruf von Veranstalter Eugen Lopez kam, musste Tommy gar nicht lange überlegen. "Sign me up! Sofort!", erklärte der Franzose, wie er Bild berichtete. Neben dem Partner von Paulina Ljubas (28) wagt sich auch Aleksandar Petrovic (34) abermals zu dem Promi-Box-Event. In der Gewichtsklasse Heavyweight wird er sich dem Abenteuer abermals stellen. Marvin Manson, Can Kaplan und der britische Realitystar Callum Izzard wurden ebenfalls bereits offiziell bestätigt.

Eugen Lopez, Erfinder von Fame Fighting

Tommy Pedroni, Reality-TV-Star

Aleks Petrovic, Realitystar

