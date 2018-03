Farid Bang (30) ist nicht nur für seine Lyrics berühmt und berüchtigt, sondern auch für seinen stetig wachsenden Bizeps – es dürfte also niemanden wundern, dass er viel Zeit im Fitnessstudio verbringt. Wie man sich dort (nicht) zu benehmen hat, weiß der Rapper also ganz genau. In einem urkomischen Sketch teilt er sein Wissen jetzt mit dem Rest der Welt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de