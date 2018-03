Am vergangenen Freitag öffnete anlässlich des 20. Todesjahres die Ausstellung "Diana - Her Fashion Story" ihre Pforten für Fans aus aller Welt. Lady Dis (✝36) schönste und berühmteste Roben sind von nun an für zwei Jahre im Kensington Palast – ihrem früheren Wohnort – ausgestellt. Zum Eröffnungstag versammelte sich der Fanclub der Königin der Herzen in London und die ersten Besucher warteten stundenlang, um das modische Vermächtnis ihres Idols bewundern zu dürfen. Und Promiflash war mittendrin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de