Wer wird dieses Jahr wohl Germany's next Topmodel? Noch hat Heidi Klum (43) Zeit, die Kandidatinnen genau unter die Lupe zu nehmen und sich für eine von ihnen zu entscheiden. Ihrem ehemaligen Schützling Lovelyn (20) würde das schwer fallen. "Ehrlich gesagt, kann ich die Mädels noch nicht so auseinanderhalten, weil viele sind blond und sehen sich sehr ähnlich", erklärte die Siegerin der achten Staffel bei der Late Night Shopping Party in der Hamburger Meile gegenüber Promiflash. Auch die Gewinnerin der zehnten Staffel, Vanessa (20), hat Schwierigkeiten dabei, eine Favoritin auszumachen.



