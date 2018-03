Bibi Heinicke (24) und Julian Claßen (23) – was wäre die YouTube-Szene nur ohne dieses Traumpaar. Am Mittwoch feierten die beiden bereits ihren achten Jahrestag, seit 2009 gehen sie gemeinsame Wege. Doch das Zusammenleben der beiden Netz-Stars scheint nicht immer harmonisch zu verlaufen. Schließlich ist vor allem Julian ein großer Fan von fiesen Pranks. Und seine Bibi muss das ein oder andere Mal ganz schön einstecken. Aber wie heißt es so schön: Was sich liebt, das neckt sich...



