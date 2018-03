Wird's jetzt tatsächlich ernst? Dass Zayn Malik (24) und Gigi Hadid (21) mittlerweile unzertrennlich sind, ist kein Geheimnis. Doch jetzt scheinen sie ihrer Liebe auch ganz symbolisch Ausdruck verliehen zu haben – mit einer Verlobung. Bei einem Dinner mit Designer Tommy Hilfiger (65) in Paris erschien Gigi nämlich plötzlich mit einem auffälligen Klunker am Ringfinger. Und den versuchte sie keineswegs, vor den Paparazzi zu verstecken. Ob Zayn tatsächlich in der Stadt der Liebe vor ihr auf die Knie gefallen ist, schließlich gehört er bekanntlich zu den heiratswilligen Stars...



