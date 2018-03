Was sie trägt, ist innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft. Herzogin Kate (35) gilt als echte Stilikone und sorgt stets für gute Verkaufszahlen bei ihren Lieblingslabels. Aber auch ihre Kids sind schon echte Modemäuse. Promiflash traf Sophie Worthington – die Frau, die das Label "Wild & Gorgeous" gegründet hat – und für diesen süßen Look von Prinz George (3) verantwortlich ist. Auch Sophie profitiert vom sogenannten Kate-Effekt: "Der Pullover – es war ganz am Anfang der Saison – war sofort ausverkauft. Besonders die Nachfrage aus Amerika ist gestiegen. Die scheinen die Königsfamilie auch zu lieben. Und der Effekt dauert an, die Menschen wollen wissen wie die Royals ihre Kinder anziehen. Und das schlägt sich auf die Verkaufszahlen nieder."



