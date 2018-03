Es geht bergauf für Shannen Doherty (45)! Nachdem die krebskranke Schauspielerin ihre Chemotherapie überstanden hat, zeigte sie sich am Samstag zum ersten Mal wieder auf einem roten Teppich. "Ich fühle mich großartig und bin glücklich da, wo ich jetzt bin. Der Krebs, so hart er auch ist, ist für mich ein Segen. Er hat mein Leben auf eine Weise geändert, die ich gar nicht beschreiben kann", schilderte sie Us Weekly und wirkte dabei wesentlich fitter als noch vor einigen Monaten.



