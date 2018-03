Ist da jemand in den Jungbrunnen gefallen? Mariah Carey (46) ist eigentlich für besonders viel Make-up bekannt. In der Öffentlichkeit und via Social Media präsentiert sich die Pop-Diva immer top gestylt. Jetzt postet sie erstmals ein Selfie der ganz anderen Art. Auf ihrem neuesten Instagram-Pic ist Mariah fast ohne Schminke zu sehen. Das lässt sie doch gleich ein paar Jahre jünger wirken. Ob das der Einfluss ihres wesentlich jüngeren Lovers Bryan Tanaka (33) ist?



