Bereits an zwei Rosenkavaliere hat TV-Sternchen Angelina Heger (25) ihr Herz verloren. Kommt bald etwa noch ein Dritter dazu? Wahrscheinlich nicht! Beim diesjährigen Bachelor ist Angelina nämlich weniger an dem attraktiven Sebastian (30), als an den Kandidatinnen interessiert. Im Promiflash-Interview verrät sie: "Beim Thema Bachelor beschäftige ich mich eher mit den Mädels. Was sind für Mädels dabei, wen werde ich zukünftig wahrscheinlich auch auf dem Teppich treffen."



