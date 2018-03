Gerade läuft die zwölfte Staffel von Germany's next Topmodel – bis auf ein paar kleinere Regeländerungen hat sich das Konzept der Castingshow in den letzten Jahren allerdings nicht grundlegend verändert. Ex-GNTM-Juror Thomas Rath (50) findet: Es ist dringend an der Zeit, dass auch Männer von Modelmama Heidi Klum (43) gefördert werden! "Zumindest mal eine kleine Edition, man kann es ja zusammenwürfeln. Ich glaube, das würde funktionieren mittlerweile, auch mit Männern", wünscht er sich im Promiflash-Interview. Ob Heidi wohl auf den Rat vom Rath hört?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de