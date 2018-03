Knutscherei zwischen Tanja Tischewitsch (27) und Matthias Schweighöfer (35)? In einem YouTube-Video spielt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin mit dem Netz-Komiker Julez das Spiel "Wahrheit oder Lüge": Die Brünette tischt ihrem Gegenspieler drei Behauptungen auf – von diesen ist allerdings eine dreist geflunkert! Neben Durchfallen in der Führerscheinprüfung und Mega-Fanbase in Indien behauptet die Sängerin auch: "Ich hatte früher mal was mit Matthias Schweighöfer. Ich habe mal mit dem rumgeknutscht", beichtet sie. Aber Julez bemerkt sofort: Das muss die Lüge sein! "Aber ich würde gerne was mit Matthias Schweighöfer haben", fügt die aufgeflogene Tanja hinzu.



