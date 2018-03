First Daughter statt First Lady? Die Tochter des US-Präsidenten Donald Trump (70), Ivanka (35), steht nach Wahlantritt ihres Vaters ständig im Rampenlicht. Ob im Oval Office oder bei offiziellen Reden, die 35-jährige Blondine weicht Papa Donald nicht von der Seite. Seine Gattin Melania (46), die 47. First Lady der USA, bleibt dagegen im Hintergrund und macht höchstens durch ihre Outfits von sich reden.



