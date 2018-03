Zu wenig Aufmerksamkeit für die Kandidatinnen bei Germany's next Topmodel? In diesem Jahr sind es weniger die Kandidatinnen, die polarisieren, als die männlichen Jury-Mitglieder Thomas Hayo und Michael Michalsky (50). Mit dem Konkurrenzkampf zwischen Team Black und Team White sorgen die Hähne im Korb für ziemlichen Wirbel. Ex-Jury-Mitglied Thomas Rath (50) hält davon nicht allzu viel, wie er im Promiflash-Interview verriet: "Also es geht um die Mädchen, es geht darum, ein Model zu finden. Es geht jetzt nicht darum, dass sich die Juroren da einen Fight abliefern."



