Ob Botoxgerüchte oder eine angebliche Affäre mit Prinz Harry (32): Sängerin Ellie Goulding (30) gerät immer wieder in den Fokus der Schlagzeilen. Was andere Stars mächtig auf die Palme bringt, regt die "Love me like you do"-Interpretin kaum auf. "Ich akzeptiere das. Wenn ich Geschichten sehe, die nicht wahr sind – was häufig vorkommt – dann komme ich damit klar. Das ist Teil meiner Arbeit und es könnte echt schlimmer sein", erklärte Ellie beim Launch ihrer neuen Schuhkollektion in London.



