Große Freude bei den Lochis! Die Zwillinge haben bei den diesjährigen Kids' Choice Awards ihren allerersten orangefarbenen Zeppelin gewonnen. In der Kategorie "Lieblings-Vlogger Deutschland, Österreich, Schweiz" setzten sich die Sänger gegen Julien Bam (28), DominoKati (20) und Dagi Bee (22) durch – die war in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in Folge nominiert. Wie die Brüder ihren Gewinn feiern werden, haben sie bereits vor dem Event im Interview mit Promiflash verraten: "Gute Frage. Wir werden wahrscheinlich im Flugzeug feiern. Für uns geht es dann direkt weiter."



