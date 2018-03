Dritter Kids' Choice Award für Dagi Bee (22)? Am Wochenende werden in Los Angeles die beliebten Preise verliehen. Bereits in den vergangenen zwei Jahren konnte der YouTube-Star die begehrte Auszeichnung in der Kategorie "Lieblings-Vlogger Deutschland, Österreich, Schweiz" abräumen. Doch schafft es die Blondine das dritte Mal in Folge den organgenen Zeppelin mit nach Hause zu nehmen? Die Konkurrenz schläft nämlich nicht: Auch die Beauty-Vloggerin DominoKati (20), Julien Bam (28) und Die Lochis sind nominiert.



