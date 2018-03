Überall auf der Welt wird Martina Stoessel (19) für ihre argentinische Disney-Telenovela Violetta bejubelt. Eine riesige Fanbase hat die schöne 19-Jährige in Deutschland – ganz zu ihrer Überraschung. "Es ist total verrückt: Ich bin Argentinierin, komme nach Deutschland und die Menschen in Deutschland sprechen Spanisch, singen Spanisch und sind unglaublich glücklich", freut sich Tini im Interview mit Promiflash. Und auch ihre deutschen Anhänger haben jetzt allen Grund zur Freude: Am Donnerstag, den 23. März, ist der Kinofilm "Tini: Violettas Zukunft" auf DVD erhältlich sowie am 24. März um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere im Disney Channel zu sehen. Einen Tag später geht es dann mit ihrer Deutschlandtour los.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de