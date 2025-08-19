Darya Strelnikova weiß nicht, ob sie jemals Kinder will

Darya Strelnikova (32) hat in ihrem Podcast "Zwischen Likes & Liebe" eine brisante Diskussion über die Familienplanung mit ihrem Verlobten Fabio Knez entfacht. Die ehemalige GNTM-Kandidatin erklärte offen, dass sie derzeit nicht sicher sei, ob Kinder in ihrer Lebensplanung überhaupt Platz finden: "Ich weiß nicht, ob ich in diesem Leben überhaupt Kinder haben will", stellte das Model unmissverständlich klar und warnte ihren Partner deutlich, dass dies womöglich ein Hindernis in ihrer Beziehung sein könnte. Fabio zeigte sich ruhig, betonte aber, wie wichtig ihm das Thema sei und versuchte, seine Verlobte zum Nachdenken zu bewegen.

Darya, die Fragen zu diesem Thema als äußerst privat empfindet, machte klar, dass ein solcher Austausch allein zwischen ihr und Fabio stattfinden müsse. "Keiner von diesen Menschen hat das Recht, mir diese Frage zu stellen", erklärte sie und verwies damit auf neugierige Nachfragen seitens Verwandter oder Freunde, die sie offenbar zunehmend unter Druck setzen. Dass sie sich so deutlich äußert, überrascht nicht, da sie in der Vergangenheit bereits öfter kritisiert hatte, dass auch ihre Fans diesbezüglich zu aufdringlich sind.

Erst im Juli hatte die 32-Jährige ihrem Ärger über die wiederholte Frage nach einem möglichen Kinderwunsch auf Instagram Luft gemacht. "Kinderwunsch ist ein sensibles und sehr persönliches Thema. Nur weil jemand in der Öffentlichkeit steht, heißt das nicht, dass solche Fragen okay sind." Die Dubai-Auswanderin forderte "mehr Feingefühl, Rücksicht und Respekt" von ihren Followern.

Darya Strelnikova, 2023

Fabio Knez und Darya Strelnikova, 2024

Fabio Knez und Darya Strelnikova

