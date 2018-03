Es sieht so leicht aus. YouTuberin Pony ist in ihrer Heimat Südkorea ein gefeierter Beauty-Star. Auf ihrem Kanal PONY Makeup führt sie ihren Fans das richtige Make-up für jeden Anlass vor. Und wenn sich ihre Zuschauer und Zuschauerinnen gerne mal in Kylie Jenner (19) oder Taylor Swift (27) verwandeln würden, zeigt sie natürlich auch mal eben, wie's geht. Im Handumdrehen verwandelt Pony sich in den Reality-Star und die "Shake It Off"-Interpretin. Einfach nur wow!



