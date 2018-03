Wilde Fan-Theorie oder eindeutiger Hinweis? Im Februar enthüllte Beyoncé (35) die Hammer-News: Sie ist mit Zwillingen schwanger! Seitdem warten Fans gespannt darauf, dass sie das Geschlecht ihrer Twins preisgibt. Jetzt will sich der Beyhive sicher sein – die Sängerin bekommt zwei Jungs! Der angebliche Beweis: Beyoncé zeigte sich kürzlich auf ihrer Website mit Ohrringen, die sie im Video zu ihrem Hit-Song "If I Were A Boy" trug. Na, ob da was dran ist?



