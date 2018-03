Was ist denn bei Sarah Lombardi (24) los? Die sonst so coole Fashionista zeigt sich beim Einkaufen jetzt in einem eher ungewöhnlichen Einteiler. Bei ihren Fans sorgt der Bequem-Look für Diskussionen. "Das ist ein Jumpsuit von Naketano, der ist total trendy", weiß ein Follower. Andere sagen dagegen: "Ich finde es furchtbar, wenn man so raus geht!" Die 24-Jährige scheint sich ihrem Lachen nach trotzdem pudelwohl zu fühlen.



