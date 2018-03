So sieht ein perfekter Geburtstag aus. Gestern wurde Ex-Desperate Housewives-Star Eva Longoria 42 Jahre alt – und feierte ihren Ehrentag ausgiebig. So ging es für die Schauspielerin und ihre Freunde und Familie nicht nur ins Disneyland, am Abend warteten so einige coole Überraschungen auf das Geburtstagskind: Gesänge, leckere Torte und sogar ein ganz besonderes Ständchen – Evas Ehemann José Antonio Bastón (48) engagierte eine Mariachi-Band und sorgte bei seiner Liebsten für glänzende Augen. Na, wenn das nicht ein rundum gelungener Geburtstag war.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de