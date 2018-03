Für die Kids' Choice Awards 2017 durfte YouTube-Star Dagi Bee (22) bereits zum dritten Mal nach Los Angeles reisen! Für den begehrten, orangefarbenen Zeppelin hat es in diesem Jahr leider nicht gereicht. Dafür nimmt Dagi aber ein anderes Andenken aus der Filmmetropole mit nach Hause. Die Netz-Beauty hat sich ihre Nägel machen lassen – mit einem krassen Ergebnis: Neue XXL-Funkelkrallen! Sind diese scharfen Klauen wirklich noch stylisch oder schon too much?



