YouTube-Star Bibi Heinicke (24) kehrt auf die Leinwand zurück – zumindest ihre Stimme! Im neuen Animationsfilm "Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf" leiht die Blondine einem der blauen Charaktere ihre Stimme. Jetzt hat die 24-Jährige verraten, wie sie ihre Figur beschreiben würde: "Die Schlumpflilie ist sehr clever und auch sehr neugierig, gibt auch gerne mal den Ton an. Ist vielleicht auch ein bisschen frech!" Und Bibi ist keine Unerfahrene im Synchronsprechen: Bereits für den Streifen "Ritter Rost 2" steht sie hinter dem Mikrofon. Am 6. April kommt der neue Schlümpfe-Film in die deutschen Kinos.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de