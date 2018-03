Chrissy Teigen (31) ist immer für einen Spaß zu haben. Gerade noch veräppelte sie ihren Ehemann John Legend (38) für seinen "Fast-Oscar", schon folgt das nächste witzige Video auf Instagram: Chrissy versucht einen Oreo von ihrem Balkon in ein Milchglas zu werfen! Warum? Das Model nimmt an der "Oreo Dunk Challenge" teil. Dafür muss man nur den Keks zur Milch bringen – und das am besten auf spektakuläre Weise.



