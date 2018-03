Für John Legend (38) gab es in diesem Jahr keinen Oscar. Und ausgerechnet seine Ehefrau Chrissy Teigen (31) macht sich darüber lustig! In einem neuen Clip auf Twitter ärgerte das Topmodel seinen Mann mit diesem fiesen Kommentar: "Hey Leute, bin hier zusammen mit dem Oscar-Gewinner John Legend... Also nicht dieses Jahr."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de