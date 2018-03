Gute Nachrichten für alle Fans von Schwiegertochter gesucht! Kult-Kandidatin Beate Fischer (34) wird auch in diesem Jahr wieder an der Kuppelshow von Moderatorin Vera Int-Veen (49) teilnehmen. Nach dem tragischen Tod ihrer Mutter Irene im Januar war die TV-Zukunft der 34-Jährigen zunächst ungewiss. Jetzt bestätigt RTL allerdings, dass Beate in der kommenden Staffel wieder zu sehen sein wird.



