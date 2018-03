Kostja Ullmann (32) ist seit fast einem Jahr mit Langzeitfreundin Janin Ullmann (35) verheiratet. Bei der Premiere der Amazon-Serie "You are Wanted" in Berlin verriet der Spaßvogel nun gegenüber Promiflash, was sich für ihn seit dem Ja-Wort verändert hat: "Ich habe auf jeden Fall einen Ring an meinem Finger, das hat sich schon mal geändert. Und es wurde so zur Normalität, dass man so einen Ring hat. Ich habe nie Schmuck getragen davor und das fühlt sich ganz gut an."



