Offiziell ist Joelina Drews (21) Single – doch laut Papa Jürgen Drews (71) ist das Liebesleben der Sängerin ein einziges Auf und Ab! Im Promiflash-Interview am Rande der Pressekonferenz von Hamburg Olé erzählte er, dass sowohl Joelina als auch ihr Ex Marc Aurel Zeeb seit November ganz schön am Beziehungs-Aus zu knabbern haben: "Es ist wahnsinnig schwierig für sie und für den Marc Aurel zum Teil auch. Das kriegen wir ja mit, was sie sagt, und er ruft auch an, sagt: ‘Ja, aber hoffentlich sehen wir uns wieder’." Außerdem verriet er, dass beide Ex-Lover sich zur Zeit in Los Angeles aufhalten – ob diese turbulente Romanze doch noch ihr Happy End findet?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de