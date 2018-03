Wird Jürgen Drews (71) bald für gute Laune im Let's Dance-Cast sorgen? Der Schlagerstar erhält immer wieder Anfragen für den Promikader der Tanzshow. Bislang war er noch nicht in der Sendung zu sehen. Warum das wahrscheinlich so bleiben wird, verriet die Stimmungskanone im Promiflash-Interview: "Ich könnte es überhaupt nicht, ich bewege mich wie ein Holzbock!” Autsch – so ein hartes Urteil könnte außer ihm selbst wohl nur Jury-Urgestein Joachim Llambi (52) fällen!



