Teilt Pietro Lombardi (24) jetzt gegen seine Noch-Ehefrau Sarah (24) aus? Seit der Trennung der beiden führt die Sängerin wieder eine Beziehung mit ihrem Jugendfreund Michal. Doch bewusst öffentlich treten sie nicht zusammen auf. Das scheint Pietro wohl für unnötig zu halten. "Wenn die Frau kommt, die mich umhaut, dann ist das so. Und dann stehe ich auch dazu. Ich verstecke das nicht", erklärte der Musiker jetzt Promiflash im Interview. Trotzdem möchte er zukünftig seine Beziehungen nicht mehr so in der Öffentlichkeit präsentieren.



