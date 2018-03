Caroline Beil (50) polarisiert! Sie ist im stolzen Alter von 50 Jahren noch einmal schwanger geworden. Eine Neuigkeit, mit der die Schauspielerin viele gegen sich aufbringt. Besonders in den Facebook-Kommentaren wird die werdende Zweifach-Mama aufs Härteste beleidigt. "Wer will schon seine Oma als Mutter? Du bist ja nicht mal eine Spätgebärende, sondern schon eine Mumie", lässt beispielsweise einer der User verlauten. Das prallt allerdings einfach an Caroline ab, wie sie jetzt in der Polit-Talkshow "Hart aber fair" verriet.



