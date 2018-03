Kate Hall (33) ist einfach eine Super-Mama! Mit ihrem Mann Detlef D! Soost (46) hat sie eine gemeinsame Tochter. Ihr Liebster hat bereits zwei Kinder aus seiner ersten Beziehung mit in die Ehe gebracht. Die Sängerin und der Ex-Popstars-Juror meistern das Patchwork-Leben bestens. In einem Facebook-Video macht Kate aber deutlich, dass sie manchmal eine Übermutter sein kann: "Also, manchmal bin ich echt eine Meisterin darin, mir unnötige Sorgen zu machen. Ich bin gerade eben zu dem Conclusion gekommen, dass es total bescheuert ist."



