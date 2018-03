Nathalie Volk (20) will in die Fußstapfen ihres 39 Jahre älteren Freunds Frank Otto (59) treten! Dafür soll das Model in der Vox Doku-Soap Goodbye Deutschland erste Erfahrungen in Sachen Charity sammeln. Doch daraus wird leider nichts! Schuld daran ist das traumhafte Wetter auf der paradiesischen Insel. Die Sonne ist für die Laufsteg-Grazie nämlich ein nahezu unüberwindbares Hindernis. Anstatt sich also zusammen mit ihrem Freund auf den Weg zur berühmten Palme Coco de Mer zu machen, kapituliert die Schönheit lieber: "Frank, ich glaube, ich muss das abbrechen. Ich kriege sonst einen Sonnenstich" Was Frank wohl davon hält? Schließlich setzt er sich schon seit Jahren für den Umweltschutz ein und wollte seine Nathalie die Natur mit dem kleinen Ausflug wohl ein bisschen näher bringen.



