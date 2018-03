Am Mittwoch wird Lukas Podolski (31) das letzte Mal in seiner Karriere das Trikot der Deutschen Fußballnationalmannschaft überstreifen. Der Kicker beendet nach 13 Jahren im Spiel gegen England seine Laufbahn im DFB-Team. Zeit, um auf den Anfang und die vielen Highlights des Spaßvogels zurückzublicken – und zu erfahren, welches Poldis absoluter Lieblingsschnappschuss ist. Denn nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft verrät der Kölner im Interview mit Promiflash, welches gepostete Foto von ihm sein absoluter Favorit ist: "Am Ende das mit dem WM-Pokal. Das ist das Geilste, weil das einem keiner mehr nehmen kann. Man spielt dafür Fußball und das ist das Highlight gewesen!" Doch Poldis beeindruckende Karriere hat noch viel mehr Höhepunkte zu bieten...



