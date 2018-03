Könnten da etwa schon erste Gewitterwolken über dem Liebeshimmel von Clea-Lacy Juhn (25) und Sebastian Pannek (30) aufziehen? In einem spannenden Finale entschied sich der Bachelor kürzlich für die hübsche Brünette. In sie hat er sich verliebt! Bis dahin war es allerdings ein langer Weg, auf dem der Ex-Single viele Gelegenheiten nutzte, um eine Kandidatin nach der anderen zu küssen. Wie das eigentlich für Clea-Lacy war, verrieten ihre Freundinnen jetzt gegenüber Promiflash: "Also ein tolles Gefühl war es für sie nicht. Definitiv nicht. Aber sie hat es alles ganz gut weggesteckt.” Da ist wohl Entwarnung angesagt: Ärger im Paradies scheint es wegen Bastis Aktionen also nicht zu geben. Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de



