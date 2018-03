Der Bachelor hat ein neues Traumpaar: Im emotionalen Finale der siebten Staffel entscheidet sich TV-Junggeselle Sebastian Pannek (30) für die Halbbrasilianerin Clea-Lacy Juhn (25). Doch was sagen die Mädels der Plätze zwei, drei und vier dazu? Viola Kraus (26), Erika Dorodnova (25) und Kattia Vides (29) scheinen mittlerweile darüber zu stehen und schicken deswegen ein laszives Nackedei-Video, in dem die drei Ladys "Bye Bye Bye" von *NSYNC zusammen in einem Hotelbett performen! Zwar haben die Damen in der Show keinen Traumprinzen gefunden, aber dafür anscheinend eine echte Busenfreundschaft.



