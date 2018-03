Die letzte Bachelor-Entscheidung ist gefallen: Sebastian Pannek (30) entscheidet sich für die Halbbrasilianerin Clea-Lacy Juhn (25). Doch was sagt eigentlich die vorher ausgeschiedene Favoritin Viola Kraus (26) zu Bastis Wahl? "Ihr Lieben, jetzt ist es vorbei. Sebastian hat seine Entscheidung getroffen und ich wünsche ihm natürlich viel Glück für die Zukunft und hoffe, dass er nicht auf die Nase fällt", so Miss München in einem Snapchat-Beitrag.



