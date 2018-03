Der Kampf um den Plastik-Thron ist eröffnet! Galt Valeria Lukyanova bislang als absolute Barbie-Ikone, will nun die Amerikanerin Ophelia Vanity ebenfalls in die obere Puppen-Liga aufsteigen. Dafür nimmt das L.A.-Girl so einiges auf sich: Nicht nur das pink-violette Make-Up ahmt die junge Blondine nach, auch die Wespentaille versucht sie sich anzueignen. Ein Waist Trainer, der auch Reality-Star Blac Chyna (28) zu einer Sanduhrenform verhelfen soll, drückt die Taille von Ophelia in die gewünschte Form.



