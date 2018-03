Schauspieler, Regisseur, Produzent und jetzt auch Serien-Darsteller! Für Matthias Schweighöfer (36) geht es auf der Karriereleiter immer weiter nach oben. Kein Wunder, dass Mama Gitta Schweighöfer mächtig stolz auf ihren Sohn ist. Bei der Serien-Premiere von "You Are Wanted" verrät die Schauspielerin gegenüber Promiflash: "Es ist irgendwie gewaltig. Also den Weg, den mein Sohn da beschritten hat, finde ich irgendwie gewaltig. Also stark eigentlich."



