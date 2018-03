Die Muscial.ly-Stars Lisa und Lena (14) sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Kein Wunder: Schließlich sind die Stuttgarterinnen eineiige Zwillinge. Nichtsdestotrotz sind die süßen Blondinen nicht in allen Dingen gleich, wie sie im Interview mit der Bravo verraten. Lena sei im Gegensatz zur ihrer Schwester viel ungeduldiger: "Sie fängt zum Beispiel immer sofort an zu essen und kann nicht auf alle warten", plaudert ihr Twin aus. Doch auch Lisa hat eine kleine Macke: "Ihr bockiges und stures Verhalten. Oft spricht sie Sachen aus, bevor sie überlegt hat, oder sie ist mir ewig sauer, wenn ihr was nicht passt. Sie kann gut austeilen, aber gar nicht einstecken", erzählt Lena. Na, so ganz ohne Unterschiede wäre ja auch wirklich langweilig.



