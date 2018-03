Prinz Harry (32) macht Nägel mit Köpfen! Der britische Royal, der seit Oktober ganz offiziell mit Schauspielerin Meghan Markle (35) zusammen ist, will offenbar bald mit seiner Liebsten zusammenziehen. Und zwar nicht in den USA, sondern im königlichen Palast in London! Ein Insider verriet Daily Mail, dass den Prinzen die Renovierungsarbeiten im Kensington Palace mehr interessieren als je zuvor: "Er kommt immer wieder vorbei und fragt, wann es fertig sein wird. Er scheint es echt eilig zu haben, mit Meghan einzuziehen.” Das Paar soll in einen Teil des Palastes ziehen, in dem auch Prinz William und Herzogin Kate (35) ab September wohnen werden – die ideale Royal-Nachbarschaft!



