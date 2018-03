Wer hat Ex-Fußballer David Beckham (41) denn so übel zugerichtet? Der britische Hottie überrascht seine über 34 Millionen Instagram-Follower mit einem Schnappschuss, der es in sich hat: David trägt eine große Narbe über der Schläfe und seine Zähne haben auch schon bessere Tage gesehen. Aber Entwarnung: Der Look ist ausschließlich für seine Filmrolle in "King Arthur"! Zu dem Foto schrieb das Model den Kommentar "Harter Tag im Büro" und verlinkte den Regisseur des Streifens, Guy Ritchie (48). Ab dem 11. Mai 2017 wird King Arthur mit Hollywood-Star Charlie Hunnam (36) als Hauptdarsteller in den deutschen Kinos zu sehen sein. Dann können sich die Fans selbst von Davids ungewöhnlichem Film-Look überzeugen.



