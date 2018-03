Mit Jason Momoa (37) ist kein Tag wie der andere! Der Game of Thrones-Hottie liebt seine abenteuerlichen Ausflüge in die Natur – und dabei scheint ihm und seiner Gattin Lisa Bonet (49) eines besonders wichtig zu sein: Dass ihre zwei gemeinsamen Kids Nakoa-Wolf und Lola Iolani ebenso sehr auf den Outdoor-Fun abfahren. Das fällt den zwei temperamentvollen Sprösslingen auch überhaupt nicht schwer zu fallen. Bei dieser Familie ist echt immer was los!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de