Eine Stadt freut sich über ihren neuen Fußball-Star! Bastian Schweinsteiger (32) wechselt von Manchester United zum amerikanischen Verein Chicago Fire. Zusammen mit seiner Ehefrau, Tennis-Ass Ana Ivanovic (29), flog der 32-Jährige nun über den großen Teich. In ihrer neuen Heimat angekommen, werden die beiden von zahlreichen aufgeregten Einwohnern in Empfang genommen! Mehrere Hundert Fans pilgerten zum Flughafen, um Schweini in ihrer Stadt willkommen zu heißen. Auf seinem Weg zum Auto musste Basti sich erst einmal durch die Menge kämpfen. Dabei machte er geduldig Selfies mit seinen Fans und schrieb fleißig Autogramme. Ob er damit gerechnet hat, SO überschwänglich in seiner neuen Wahlheimat aufgenommen zu werden?



